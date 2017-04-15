Kırşehir'de "Bylock" Operasyonu

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 3 eski kamu personeli yakalandı.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde "ByLock" programı kullandıkları iddiasıyla daha önce kurumlarından ihraç edilen eski kamu personeli S.K, Y.B. ve R.A. hakkında gözaltı kararı verdi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.