Kırşehir'de Binalara Dış Cephe İyileştirme Projesine Başlanıldı

Kırşehir'de şehrin vitrininin değişmesi için başlatılan dış cephe giydirme projesine başlanıldı.



Belediye tarafından başlanılan Cacabey Meydanı ve çevresi, Lise Caddesi, Ankara Caddesi ve Terme Caddesi genelindeki binaların fiziki görünümlerini iyileştirecek bir dönüşüm başlatıyor.



Bina cephelerinin belediye tarafından yapılan projeye uyumlu hale getirilmesi ile, binalar birbirine uyumlu renklere boyanacak, klimalar belirli bir düzene göre yerleştirilecek, iş yeri tabelaları disiplin altına alınacak.



Bu kapsamda pilot bölge olarak belirlenen Cacabey Meydanındaki binaların cephe giydirmeleri başladı.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cacabey Meydanı ile başlanılan proje ile şehrin daha farklı olacağını söyledi.



Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Her caddenin kimliğinin ve ihtiyaçlarının farklı olduğunu göz önünde bulundurarak profesyonel bir ekiple hazırladığımız cephe düzenlemesi projemiz ile caddelerimizin daha nezih bir görüntüye sahip olması amaçlanmıştır. Dış cephe ve yalıtım çalışması yapılarak görsel anlamda kirliliğe sebep olan binaların dış cephelerinin yenilenecek" dedi.



Görüntü kirliliğinin ortadan kalkması adına başlatılan çalışma hakkında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci şunları kaydetti;



"Kırşehir, kültür, tarih ve cazibe merkezidir. Bu açıdan şehrin aynası sayılan ana cadde ve bulvarda, çarşı içerisinde, dış cephe projesi kapsamında ana caddelerdeki binalar renk cümbüşüne, görsel kirliliğe ve tabela kirliliğine son veriyoruz.



Görsel kirlilik arz eden yapıların tamamında iyileştirme açısından cephe çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Tabi ki bu caddelerimiz başka bir fonksiyon kazandırılmalı ve canlılık olmasını düşünüyoruz.



Çevresi ile bütünleşen pırıl pırıl bir ortam oluşturuluyor. Böylesine güzel, anlamlı ve hayırlı bir hizmeti yerine getirdik. Çalışmalarımız sırasında bizleri anlayışla karşılayacak ev sahiplerine, esnaf kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.



Proje tamamlandığında Cacabey Meydanı ve çevresi, Lise Caddesi, Ankara Caddesi ve Terme Caddesi daha modern bir görünüme kavuşacaktır." - KIRŞEHİR