Kırşehir'de Bilardo ve Hentbol İl Birinciliği Müsabaları

Okul Sporları Federasyon faaliyet programında yer alan Kırşehir hentbol ve bilardo il birinciliği müsabakaları tamamlandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir spor salonunda okullar arası Küçük Erkekler ve Küçük Kızlar Hentbol müsabakaları yapıldı.



Küçük erkeklerde Sırrı Kardeş Ortaokulu birinci, 23 Nisan Ortaokulu ikinci, Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü, küçük kızlarda da Sırrı Kardeş Ortaokulu birinci, 23 Nisan Ortaokulu ikinci ve Vali Mithat Saylam Ortaokulu üçüncü oldu.



Karşılaşmaların ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri dereceye giren okullara kupa ve başarı belgeleri verdi.



Bilardo İl Temsilciliğinin faaliyet programında yer alan 3 bant bilardo İl birinciliği karşılaşmaları, çekişmeli, heyecanlı maçların ardından tamamlandı.



Karşılaşmalarda, Gökhan Güler birinciliği, Hakan İnan ikinciliği, Murat Çalık üçüncülüğü ve Selim Şahin dördüncülüğü elde etti.



Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Atasoy tarafından verildi.