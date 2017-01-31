Kırşehir'de Asayiş Uygulamasında Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Kent merkezinde bir haftada yapılan genel asayiş uygulamalarında, aranan 3 şahıs yakalandı.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube müdürlükleri ekipleri, kent genelinde 23-30 Ocak tarihlerinde 6 farklı bölgede genel asayiş uygulaması yaptı.



Kentin giriş, çıkış ve kavşaklarında yapılan trafik uygulamaları kapsamında bin 103 araç incelendi. 5 araca karayolu trafik kanuna muhalefetten ilgili maddelerince işlem yapıldı.



Umuma açık iş yerleri ve eğlence mekanlarında inceleme yapan ekipler, kimlik kontrolü, kapalı mekanlarda sigara kullanımı, aranan ve çevreye rahatsızlık veren şahıslar üzerinde denetimlerini sürdürdü.



2 bin 533 şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan 9 aydır aranan G.T ile T.Y ve Z.B gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen G.T, T.Y ve Z.B buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Uygulamalarda ruhsatsız 1 tüfek, bu tüfeğe ait 6 fişeği ve bıçak bulunduran şahıslara da idari işlem yapıldı.