Kırşehir'de Asayiş Uygulamaları

Kırşehir'de, son 1 ayda 57 bin 820 araç ve 8 bin 223 şahsın kontrolü yapıldı.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz'ün koordinesinde son 1 ayda kent merkezi ve 6 ilçede yürütülen asayiş uygulamalarda, aranan ve kayıp şahıslar, kesici ve delici alet taşıyanlar, kaçak tütün ve mamulleri, kimlik bildirimi yapılmayan iş yeri ve şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulamalarda 8 bin 223 şahısın genel bilgi tarama (GBT) kontrollerini yaparak, adli makamlarca haklarında arama kararı çıkarılan 115 şahsı yakaladı.



Kayıp müracaatı bulunan 32 şahıstan 30'u da bulunarak yakınlarına teslim edildi.



Uygulamalarda, 1 tabanca, 13 değişik marka ve modelde av tüfeği, 11 kuru sıkı tabanca, 47 kilogram kaçak tütün, 863 paket kaçak sigara fitilleri (makaron) ele geçirildi.



Çevreyi rahatsız eden 73 şahıs, 4 motel, 9 apart, 2 günü birlik ev kiralayan işletmeye, 5 kimlik ve belge bildirimi yapmayan iş yerine idari işlem yapıldı.



Kent genelinde 122 umuma açık iş yeri denetlenirken, umuma açık 15 iş yerine ceza uygulandı.



57 bin 820 araç ve sürücüleri kontrol edilirken, 5 bin 55 sürücüye trafik kanunlarına muhalefetten işlem yapıldı.