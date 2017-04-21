Kırşehir'de Asayiş Operasyonu

Kırşehir'de 5 noktaya eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda silah, tüfek ve fişek ele geçirildi.



Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı gelen bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kervansaray, Kayabaşı ve Çukurçayır Mahalleri'ndeki 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



İkametlerde yapılan aramalarda 3 pompalı tüfek, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 5 bıçak, 63 fişek ele geçirildi.



Operasyonda, N.T, V.B, K.Ş, Y.İ ve M.Ç gözaltına alındı.