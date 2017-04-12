Kırşehir'de Aranan 2 Kişi Tutuklandı

Kırşehir'in Kaman İlçesinde Emniyet birimlerinin aradığı 2 kişi yakalandı.



Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve birden fazla kişinin konutuna girerek yağma yapan M.A. ile adam öldürmeye teşebbüsten aranan İ.D. yapılan operasyonda yakalanarak İlçe Emniyetinde yapılan incelemelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.



Hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.A. ile 11 yıl 3 ay cezası bulunan İ.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR