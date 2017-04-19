Kırşehir'de Aranan 115 Kişi Yakalandı

Kırşehir'de aralarında hükümlülerin de bulunduğu çeşitli suçlardan aranan 115 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aranan şahısların bilgileri çevre illerle de paylaşıldı.



Ekiplerin son 3 ayda yaptıkları çalışmada, kent merkezi, ilçeler ve başka illerden 115 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 36'sı son bir aydaki çalışmalarda yakalandı.



Gözaltına alınanlar arasında, 7 yıl hapis cezası R.B, tehdit, yağma, gasp suçlarından 7 yıl 1 ay hapis cezası verilen S.E, nitelikli cinsel istismar suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.D, açıktan, ikamet ve iş yeri hırsızlık suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezası alan A.H.E, silahlı yağma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ş.S ve kasten adam yaralama suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası olan N.Ç. de bulunuyor.