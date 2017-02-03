Kırşehir'de Açıktan Akaryakıt Satışı Yasaklandı

Kırşehir il genelinde bidon, şişe gibi kaplarla benzin satışının yasaklandığı bildirildi.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, valilik, kent genelinde suç işlenmesi durumlarının önüne geçmek için il genelinde bidon, şişe gibi kaplarla benzin satışının yasaklanması ve zorunlu durumlarda ise kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi halinde yakıt alım ve satışının yapılabileceği yönünde karar aldı.



Kırşehir sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında, açıktan yakıt almak isteyenler hakkında, bidon, şişe ve benzeri kaplarla satış yapılmadan önce kolluk kuvvetlerine bilgi verileceği, kimlik bilgilerinin alınacağı kararlaştırıldı.