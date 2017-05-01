Kırşehir'de 761 Kişiye Akıllı İlaç Kullanımı Eğitimi

Kırşehir'de, 761 kişiye akıllı ilaç kullanımı eğitimi verildiği bildirildi.



Kırşehir Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, akıllı ilaç kullanımı konusunda çeşitli kurumlarda eğitim çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.



Eğitimlerle toplumda bilinçli ilaç kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, Akılcı İlaç Kullanımı Kırşehir Koordinatörlüğünce Kırşehir Huzurevi ile çeşitli okullarda verilen eğitimlerde 761 kişiye akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımının anlatıldığı kaydedildi.



Açıklamada, eğitim faaliyetlerinin devam etiği bilgisi verildi.