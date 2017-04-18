Kırşehir'de 29 Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olayı Aydınlatıldı

Kırşehir'de, son 3 ayda 29 farklı hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının failleri oldukları iddia edilen 12 zanlı tutuklandı.



Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki 29 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.



Kent genelinde meydana gelen 16 ayrı ikametten eşya, 5 iş yerinden malzeme, 5 motosiklet, 2 otomobil, 1 camiden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karıştıkları ileri sürülen zanlılar tespit edildi.



Ekipler, H.K, Ü.Ş, H.D, N.D, S.Ç, E.E, R.U, İ.E, M.Ö, E.T, V.Y ve Ü.A'yı farklı mekanlarda gözaltına aldı.



Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.