Kırşehir Belediyesi Meclis Toplantısı

Kırşehir Belediye Meclisinin 2017 yılı Şubat dönemi toplantısı yapıldı.



Belediye Meclis Salonunda Belediye Başkan Vekili Veli Şahin başkanlığında yapılan toplantıda, 14 gündem maddesi görüşüldü.



Banka evleri ve eski sanayi sitesi kentsel dönüşüm alanlarının sınırlarında değişiklik yapılması görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısında, 5 bin 200 ada 3 nolu parselin İl Özel İdaresine tahsisi hakkında yapılan görüşme sonucunda oy birliği ile kabul edildi.



Kırşehir Belediyesine ait arsa satışları görüşülerek oy birliği ile kabul edilirken, İtfaiye Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve çalışma esaslarına dair yönerge görüşülerek maddeleri kabul edildi.



Plan bütçe komisyon raporları görüşülmesinin ardından, 2017 yılı evsel katı atık tarifelerinin görüşülerek oy birliği ile yeni tarifeler belirlendi.



Toplantıda, bir sonraki toplantının 2 Mart 2017 tarihinde yapılması karara bağlandı.