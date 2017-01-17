Kırşehir Belediyesi Çocuk Korosu Konseri

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Belediye Gençlik Merkezi bünyesinde çocukların gelişim ve eğitimleri için çocuk korosu oluşturduklarını bildirdi.



Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sosyal anlamda gelişimine ve eğitimine katkı sağlamak için Belediye Gençlik Merkezi bünyesinde çocuk korosunun kurulduğu, koronun da konser verebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.



Çocuk korosundaki bütün çocuklarla azim ve çalışmalarından dolayı gurur duyduklarına vurgu yapan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Bir insan mutlaka hem bir sanat alanında hem de bir spor alanında kendini geliştirmeli. Biz de belediye olarak hem çocuklarımızın hem de diğer vatandaşlarımızın kendilerini bir sanat ve spor alanında geliştirmeleri için imkanlar hazırlıyoruz. Açtığımız tenis kortları ile spor alanında kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Aile Yaşam Merkezi ve Belediye Gençlik Merkezinde devam eden çeşitli alanlardaki kurslarla her yaştan vatandaşın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın da Aile Yaşam Merkezi ve BEGEM'de ücretsiz olarak devam eden kurslara katılmalarını bekliyoruz. Kurduğumuz çocuk korosunda çocuklarımız müzik öğretmenleriyle çalışarak eğitim sonunda kentte ve çevre illerde çalışmalarını sergileyeceklerdir." ifadelerini kullandı.