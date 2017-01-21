Kırşehir Belediyesi Çalışmaları

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye su ve kanal ekibinde çalışanların fedakarca hizmet verdiklerini bildirdi.



Başkan Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, belediye çalışanları ile katıldığı yemek programının ardından, su ve kanal hizmetlerinde çalışan 80 kişilik ekibin diğer belediye hizmetleri ile bir bütün olarak kentte hizmet ettiklerini ifade etti.



Yapılan çalışmaları ekip ruhu ile gerçekleştirdiklerine ve 6 ay içerisinde de yoğun çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Bahçeci, şunları kaydetti:



"Kentte son 3 yıl içerisinde ciddi manada alt yapı çalışması yürüttük ve özellikle Hazirandan sonra da şehir merkezine girerek çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkarttık ve inşallah 2-3 hafta içerisinde alt yapı ile ilgili çalışmamız bitmiş olacak. Alt yapı işine girmek belediye başkanlarının hiç istemedikleri bir iş. Ben de niye istemediklerini bu yıl anladım. Gerçekten zor iş. Bir sürü para harcıyorsunuz, karşılığında şikayet alıyorsunuz. Biz sizlerle birlikte 8 yıldır bu şehre hizmet ediyoruz. Bu şehir bizim doğduğumuz, doyduğumuz, Allah ömür verdiği sürece yaşayacağımız bir şehir. Çoluğumuzun, çocuğumuzun yaşayacağı bir şehir. Onun için bu şehir ne kadar güzel olursa hepimiz bundan olumlu yönde etkileneceğiz. Belediye olarak kapasitemizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."