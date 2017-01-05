Kırşehir Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hizmetlerin aksamadan yürütülmesi amacıyla filolarına 3 yeni aracı daha eklediklerini belirtti.



Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, 2 binek ve bir adet kamyonet aracın belediye bünyesinde hizmet vermeye başladığını belirterek, Kırşehir halkına daha kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.



İhtiyaç ve beklentilere yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:



"İhtiyaca ve beklentiye yönelik çalışıyor, hizmetlerimizi bu doğrultuda hayata geçiriyoruz. Kırşehir'e yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Araç filolarımız her zaman hizmete hazır olmalı. Kurumsal yeterliliğinizi güçlendirmeden, altyapınızı sağlamlaştırmadan gereken hizmetleri sağlayamazsınız. Kırşehir'e yaptığımız çalışmalarla yenilenmenin ve güzelleşmenin en güzel örnekleri yaşanmaya devam ediyor. Yaptığımız bütün çalışmalar ve alınan bütün araçlar Kırşehir halkının daha iyi şartlarda ve daha hızlı hizmet alabilmesi içindir. Yeni aldığımız 2 adet binek ve kamyonet aracımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."