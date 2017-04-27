Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci'den Havza'ya Ziyaret

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği ve Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Havza'yı ziyaret etti.



Bahçeci, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza ve Terme Belediyelerinin ev sahipliğinde Samsun'da yapılacak Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesi Havza'ya geldi.



Birliğin Meclis Başkan Vekili ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i makamında ziyaret eden Bahçeci, ilçe hakkında bilgi aldı.



Bahçeci ve İkiz daha sonra ilçedeki termal tesislerde incelemelerde bulundu.



Bahçeci, Birliğin nisan ayı olağan meclis toplantısının yarın gerçekleştirileceğini belirterek, "İnşallah ülkemiz ve birliğimiz adına güzel bir toplantı olacak. Nisan ayı meclis toplantımız Samsun Büyükşehir Belediyemiz, Havza ve Terme belediyelerimizin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu vesile ile birlik üyesi arkadaşlarımız ile Samsun'u, bölgeyi tanıma fırsatı bulurken, bölgedeki jeotermal kaynaklar hakkında bilgi sahibi olacağız." dedi.



İkiz ise Bahçeci'ye ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "Toplantı bölgemizdeki jeotermal kaynaklarının tanıtılması açısından önemli. Meclis toplantısı sonrası düzenlenecek paneller ile de mevcut kaynaklarımızın değerlendirilmesi konusunda bize yardımcı olacak. Toplantımızın şimdiden ülkemize ve birliğimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.



Ziyaretinde Bahçeci'ye, Çiçekdağı Belediye Başkanı İsmail Deniz de eşlik etti.