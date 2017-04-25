Kırşehir Afet Müdahale Planı Hazırlık Tatbikatı

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün hazırladığı Kırşehir Afet Müdahale Planı için mayıs ayında yapılacak saha tatbikatı hazırlığı kapsamında masa başı tatbikatı yapıldığı bildirildi.



İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, masa başı tatbikatına 26 hizmet grubunun katıldığı belirtildi.



Mayıs ayında Kırşehir Afet Müdahale Planı için yapılacak saha tatbikatı öncesinde hizmet gruplarının koordinasyonunun hedeflendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Kırşehir Afet Müdahale Planı kapsamında, mayıs ayında müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleşmesi planlanan saha tatbikatı öncesi, 26 hizmet grubu başkanlarının ve plan sorumlularının katılımıyla masa başı tatbikatı gerçekleştirildi. İlimizde yapılacak olan uygulamalı saha tatbikatına yönelik hizmet gruplarının birbirleriyle koordineli olarak yapacakları çalışmalar detaylandırıldı.Tatbikat alanıyla ilgili hizmet gruplarına bilgi verildi. Gerçekleşen masa başı tatbikatında, 26 hizmet grubu temsilcisine, hazırlanan deprem senaryosu gereği, afet anında ve sonrasında yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verildi."