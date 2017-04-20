Kırsal mahallerde yaşayan çocukların hayali gerçek oldu

Kırsal mahallelerden Samsun merkeze gelen öğrenciler birçok ilki bir arada yaşadı

Birçoğu ilk kez bir büyükşehire geldi, ilk kez tramvay, müze, hayvanat bahçesi gördü, ilk kez bir sinema filmi izledi



SAMSUN - Samsun'da kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar "Bir Dilek Tut! Kendin İçin" projesi kapsamında ilk kez büyükşehir gördü ve ilk kez bir sinemada film izledi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. ortaklığıyla hazırlanan "Bir Dilek Tut! Kendin İçin" projesiyle; şehir merkezi dışında kalan ilçelerde eğitimini sürdüren ortaokul öğrencileri il merkezine getirilerek bir dizi etkinliğe katılmaları sağlandı. Bazı çocuklar ilk kez büyükşehre geldi, ilk kez bir tramvay gördü, ilk kez bir müze gezdi, ilk kez bir sinemada film izledi.

Yakakent ilçesinde Karaaba Ortaokulu ve Yakakent Yatılı Bölge Okulundan 129 öğrenci sabah 3 otobüsle alındı ve Samsun'a doğru yola çıktı. Öğrencilere yolda çeşitli ikramlar yapıldı. Bazı öğrenciler ilk kez otobüse bindikleri için ayrı bir heyecan yaşadı. Birçok ilki bir arada yaşayan öğrenciler çok heyecanlı olduklarını dile getirdiler. Samsun'a gelindiğinde ise çocuklar merakla camlardan bakarak etrafı keşfetti. İlk durakları olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesine gelen öğrenciler müze rehberleri eşliğinde Samsun tarihi hakkında bilgi aldı. Meraklı gözlerle müzeyi gezen öğrencilere müze çıkışında hikaye kitabı hediye edildi.

"Onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız"

Müzede projeyle ilgili bir açıklama yapan Samsun Metro Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çakır, "Çocuklar bizim geleceğimiz, yarınlarımız. Şimdi onlar bir fidan ama biz yarın meyve veren bir ağaca, ulu bir çınara dönüşmelerini istiyoruz. Bu yüzden de eğitime çok önem veriyoruz. Çeşitli projeler yapıyoruz. Şehir hayatını bilmeyen özellikle köyde yaşayan çocuklara iki günlük bir etkinlik bu gün Yakakent'teki öğrencilerimizle birlikteyiz. Yarın başka ilçelerden misafir öğrencilerimiz olacak. Bu gün köyden öğrencilerimizi aldık. Yüzlerindeki heyecan, gülümsemeyi görünce ben de onlarla birlikte çok mutlu oldum. Bu gün onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Kent Müzesini gezen öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdiler. Etkinlik kapsamında öğrencilerin sonraki durakları; Bandırma Vapuru Gezisi, Hayvanat Bahçesi Gezisi oldu. Ardından öğrenciler; hayatları boyunca ilk defa 3 boyutlu sinema filmi izlediler. Hayatlarında birçok ilki bir arada yaşayan öğrenciler, hayallerinin gerçek olduğunu söylediler.