Kırsal Kalkınma Projeleri

Osmaniye'de kırsal kalkınma projesi kapsamında 10 projeye 4 milyon 249 bin 398 lira hibe verileceğini bildirdi.





Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal ürünlerin değerlendirilmesine yönelik projelere bakanlık tarafından hibe desteği verildiğini belirtti.





Açıklamasında hibe desteği sayesinde Osmaniye'de 10 milyon liralık yatırım yapılacağını ifade eden Sağlam, şu bilgileri aktardı:



"Bu yıl, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından başvuruları uygun bulunan 10 proje bakanlığımızca da onaylanarak hibe desteği alması uygun bulundu. Projeler sayesinde ilimize yaklaşık 10 milyon lira değerinde yatırım yapılacak ve bu yatırımın yarısı bakanlık tarafından hibe olarak ödenecek."



Sağlam, 10 projenin de kabulü ile son 7 yılda bakanlığa gönderilen tüm projelerin uygun bulunduğunu belirtti.