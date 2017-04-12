Kırsal Alan ile İrtibatlı 5 PKK'lı Yakalandı

Kocaeli'nde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütünün kırsal alanı ile irtibatlı 5 kişi yakalandı.



Terörle mücadele çalışmalarını amansız bir şekilde sürdüren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gebze ve Darıca ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda terör örgütünün kırsal alanı ile irtibatlı oldukları tespit edilen C.T., Ş.D., İ.S., D.A. ve A.H. yakalandı.



Yakalanan şahıslar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KOCAELİ