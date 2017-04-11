Kirpi" Harekâtı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, yaralı bir kirpi operasyonla kurtarıldı.



Güzelyalı Mahallesi'nde ikamet eden Rahmi Çaylakoğlu, oturdukları sitenin bahçesinde büyük bir kirpinin ölmek üzere olduğunu fark ederek yardım istedi. Zabıta ve veteriner ekipleri bahse konu siteye geldi. Ekipler, site bahçesinin bir köşesine sinen kirpinin titrediğini ve ölmek üzere olduğunu gördü. Kirpi, hayvan taşıma ünitesi ile tedavi edilmek üzere veterinerliğe götürüldü. Kirpi, muayenesinin ardından Orman Su İşleri Bakanlığı Bursa 2. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. - BURSA