Kırmızı Ödülleri Jürisi Açıklandı

Jüri üyeleri önceki gün bir araya gelerek süreç hakkında toplantı yaptı.

Reklamda yaratıcılığı özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının, öğrencilerin ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl birçok değişiklik içeren Kırmızı Ödülleri'nin jüri kadrosu açıklandı. Başkanlığını PURPLE, Sustainable Ideas Kurucu Ortağı Faika Ergüder'in yaptığı toplam 64 kişiden oluşan jüri üyeleri; Kırmızı Ödülleri kapsamındaki 5 ana kategoride yapılan başvuruları değerlendirecek.

Kırmızı, Kırmızı Bölge, Kırmızı Dijital, bu yıl ilki düzenlenen Kırmızı Kampanya ve Kırmızı Zanaat ana kategorilerinin yanı sıra Tecrübe Ödülü ve Jüri Özel Ödülleri finalist ve kazananları yine bu özel jüri tarafından belirlenecek. Özel Yarışmalar kategorisinde ise Kırmızı ile birlikte geleneksel hale gelen Hürriyet Özel Ödülü, Canlı Kırmızı ve Genç Kırmızı ödülleri de sahiplerini bulacak.

JÜRİ ÜYELERİ BİLGİLENDİRİLDİ

Jüri üyeleri, Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan ve Kırmızı Jüri Başkanı PURPLE, Sustainable Ideas Kurucu Ortağı Faika Ergüder'in ev sahipliğinde Grand Tarabya Read Cafe'de bir araya geldi. Buluşmada, jüri üyelerine 14. Kırmızı Ödülleri yarışmasının detayları, yenilikleri ve değerlendirme süreci hakkında bilgi aktarıldı.

KIRMIZI'NIN 14. YILINDA REKOR BAŞVURU

Zeynep Tandoğan yaptığı açılış konuşmasında "Öncelikle Kırmızı jürisinde yer almayı kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Hepinizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl alt kategorileri konsolide ederek yarı yarıya azaltmış olmamıza rağmen 920 başvuru ile rekor bir başvuru sağlandı. Şimdi jürimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Kırmızı Ödüllleri için yarışmaya katacaklarınız bizim ve yaratıcılık dünyası için çok kıymetli." dedi.

Faika Ergüder ise bu yıl jüri üyelerini belirlerken, benzeri reklamcılık yarışmalarından farklı olarak reklamveren yöneticisinden stratejik planlamaya, medya ajansından dijital ajans yöneticisine, yeni ajanslar ve genç yöneticilerin de yer aldığı bir karma oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Jürinin başvuruları önce online olarak ön elemeye tabi tutacağını ve ardından 9-10-11 ve 12 Mayıs günleri düzenlenecek jüri toplantılarında 3 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda kategori bazında birincileri seçeceklerini belirtti.