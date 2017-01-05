Kırmızı Melekler Teşekkür Belgelerini Aldı

17 Aralık'ta Kayseri'de meydana gelen terör saldırısının ardından, gazi ve şehit yakınları için üstün bir gayret gösteren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanları, teşekkür belgesi aldı.



17 Aralık'ta Talas Caddesi üzerinde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısından sonra, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz masasında çalışan ekiplere, İl Müdürü Nevzat Özer tarafından düzenlenen törende teşekkür belgesi verildi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen törende, Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) uzmanlarına, şoförlere, güvenlik görevlilerine ve kurum çalışanlarına, süreç boyunca gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.



Bin 700 şehit ve gazi yakınına destek sunuldu



17 Aralık'tan bu yana tüm personeli ile yaklaşık bin 700 şehit ve gazi yakınına yardımcı olduklarını belirten İl Müdürü Nevzat Özer, "Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 50 uzman arkadaşımızla, personelimizle, şoförümüzle, her alandaki arkadaşlarımızla ciddi bir sınavdan geçtiğimizi düşünüyoruz. Gayret ve çabalarınız için İlim, İl Müdürlüğüm ve şahsım adına hepinize teşekkür ediyorum. Bu işi yalnızca İl Müdürünüzün verdiği bir görev olarak görmediğinizi tahmin ediyorum. Hepiniz cansiperane çalıştınız, bu memleket, bayrak, vatan hepimizin olduğu bilincinizden en ufak bir şüphem yok." diye konuştu.



Personeli motive etmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini de sözlerine ekleyen İl Müdürü Nevzat Özer, "İnşallah tekrarını nasip etmez, bu gibi acı ve sıkıntıları ülkemize ve milletimize yaşatmaz. Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemden geçiyoruz. Kimseye fırsat vermeyeceğiz, İl Müdürlüğümüzün ışıklarını neden sabaha kadar yaktığımızı tahmin ediyorsunuz Dosta güven, düşmana stres vermek için yaktık o ışıkları. Biz hazırız ve buradayız. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu, birlik ve beraberliğimizi inanıyoruz ki, kimse bozamayacak." sözleriyle konuşmasını tamamladı.



İl Müdürü Nevzat Özer'in konuşmasının ardından, çalışanları teşekkür belgeleri takdim edildi. Program toplu fotoğraf çektirilmesinin ardından sona erdi. - KAYSERİ