Kırmızı Işık Ihlali Kazaya Neden Oldu

Salihli ilçesinde kırmızı ışıkta geçen tırın otomobile çarpması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı kaza anı MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.



Edinilen bilgilere göre, İzmir'den Ankara istikametine gitmekte olan Süleyman Karabulut (30) yönetimindeki 33 N 7028 plakalı tır, E-96 Karayolu Valeks Kavşağı'nda karşı şeride geçmek isteyen Abdülkadir Kömür (72) yönetimindeki 35 LT 864 plakalı otomobile çarptı.



Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kömür, 112 sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Meydana gelen kaza ise İlçe Emniyet Müdürlüğü MOBESE kamerası tarafından görüntülendi.