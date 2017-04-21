Kırmızı Et Arzında Sorun Devam Ediyor
ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, kırmızı et üretiminin talebi karşılayamadığını belirtti.
ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, kırmızı et üretiminin talebi karşılayamadığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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