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Kırmızı Et Arzında Sorun Devam Ediyor
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Kırmızı Et Arzında Sorun Devam Ediyor

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, kırmızı et üretiminin talebi karşılayamadığını belirtti.

Kırmızı Et Arzında Sorun Devam Ediyor

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan, kırmızı et üretiminin talebi karşılayamadığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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