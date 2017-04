Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, kırmızı et üretiminin talebi karşılayamadığını belirterek, "Besilik materyal sayısını artırmak ve atıl çiftlik kapasitelerini hızla doldurmak amacıyla firmaların sıfır gümrük vergisiyle doğrudan besilik materyal ithalatı yapmasına izin verilmelidir." önerisini getirdi.



Yücesan yaptığı yazılı açıklamada kırmızı et sektörüne ilişkin sorunları saptayarak, çözüm önerilerini sıraladı.



Türkiye'de son on yılda kırmızı ete artan talebe karşın üretimde yetersizlik oluştuğunu belirten Yücesan, et üretiminin talebi karşılayamadığını kaydetti.



Geçen yıl 150 bin tondan fazla ithalat yapıldığını hatırlatan Yücesan, "Kırmızı et arzında sorun devam ediyor. Yüksek besi maliyeti ve kur kaynaklı artan besleme (yem, ilaç) maliyetleri nedeni ile özellikle küçük üreticiler hayvancılık faaliyetine devam etmekte zorlanmaktadır. Arzın talebi karşılayamamasıyla birlikte mevsimsel talebin ve Ramazan/turizm sezonunun yaklaşmasıyla fiyat beklentisinin oluşması arz ve talep dengesini bozarak, fiyat istikrarsızlığı oluşturmuştur. Hayvancılığın ve kırmızı et üretiminin bu zayıf hali sektörü korunaksız hale getirerek, piyasaları olumsuz etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.



"Besilik ithalatında KKDF kaldırılmalı"



Yücesan, işlenmiş et ve et ürünleri faaliyetinde bulunan firmalara ithalat kolaylığı getirilmesi önerisinde bulunarak, şunları kaydetti:



"Arz yetersizliğini piyasa olanaklarına zarar vermeden hızla çözmek için işlenmiş et ve et ürünleri faaliyetinde bulunan firmalara Et ve Süt Kurumunun (ESK) aracı olması yerine, 2016 yılı üretim rakamları dikkate alınarak belirlenecek olan oranlarda kontrollü olarak doğrudan karkas ithalat izni verilmelidir. Bu yöntem, aynı zamanda tedarik zincirinin sadeleştirilmesi ile maliyet tasarrufu sağlayacağı için et fiyatına düşüş yönünde olumlu katkısı olacaktır.



Besilik materyal sayısını artırmak ve atıl çiftlik kapasitelerini hızla doldurmak amacıyla firmaların sıfır gümrük vergisiyle doğrudan besilik materyal ithalatı yapmasına izin verilmelidir. Besilik ithalatındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) kaldırılmalı. Bu sayede finansman sıkıntısı nedeniyle çiftliğine besilik dana alamayan firmalar vadeli alım yapabilecektir."



Yücesan sözlerini şöyle tamamladı:



"Milli Tarım Projesinin iki önemli ayağından biri olan hayvancılıkta yüksek verimli yerli ırkları destekleme modeli ve damızlık üretim merkezleri oluşturulması uygulamaları aynen, uzun soluklu devam ettirilmelidir. Orta ve uzun vadede öncelikle, Türkiye'deki mevcut sığır ırk popülasyonu sütçü ırklar yerine kombine verimli ırklar (et ve süt verimi dengeli Simmental ırkı gibi) çoğunluk haline getirilmelidir. Küçükbaş (koyun-keçi) üretiminin ülkemizin iklim ve coğrafi şartlarına uygun ekonomik üretimi nedeniyle desteklemeye devam edilmesi ve tüketiminin özendirilmesi çalışmaları yapılmalıdır."