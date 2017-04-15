Çocuklarımızı cinsel istismardan korumanın en iyi yolu çocuğun bilgi sahibi olmasıdır. Kırmızı Çizgi, Samar Mahfouz Barraj tarafından yazılıp Mona Yakzan ve Myra el Myr tarafından resimlenen ve Ebru Akkaş Kuseyri tarafından dilimize kazandırılan bir kitap. Yayıncısı Erdem Çocuk.