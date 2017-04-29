Hain Kurt Kırmızı Başlıklı Kız ve Büyükannesi'ni tuzağa düşürür. Benekli Köpek Kırmızı Başlıklı Kız ve Büyükanne'yi kurtarır. Hep beraber Hain Kurt'a bir ceza vermek için plan yaparlar. Bakalım yaptıkları plan işe yarayacak mı?





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Keçiören



Mekan : AKS Sincap Çocuk Tiyatrosu



Mekan Adresi : Ankara Komedi Sahnesi Antares Sanat Merkezi Antares AVM Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No: 1



Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Kırmızı Başlıklı Kız



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır