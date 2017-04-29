Kırmızı Başlıklı Kız

Hain Kurt Kırmızı Başlıklı Kız ve Büyükannesi'ni tuzağa düşürür.

Kırmızı Başlıklı Kız

Hain Kurt Kırmızı Başlıklı Kız ve Büyükannesi'ni tuzağa düşürür. Benekli Köpek Kırmızı Başlıklı Kız ve Büyükanne'yi kurtarır. Hep beraber Hain Kurt'a bir ceza vermek için plan yaparlar. Bakalım yaptıkları plan işe yarayacak mı?


Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.

3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Keçiören

Mekan : AKS Sincap Çocuk Tiyatrosu

Mekan Adresi : Ankara Komedi Sahnesi Antares Sanat Merkezi Antares AVM Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No: 1

Başlangıç Saati : 29.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Kırmızı Başlıklı Kız

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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