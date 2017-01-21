Müzikli danslı, yarışmalı karışmalı, gülmeli eğlenmeli, zıplamalı hoplamalı çocuk oyunu "Kırmızı Başlıklı Kaz", 21 Ocak'ta Massk SAHNE'de...



Müzikli danslı, yarışmalı karışmalı, gülmeli eğlenmeli, zıplamalı hoplamalı çocuk oyunu. Bu Kaz bambaşka bir Kaz... Yerinde duramayan bir Kaz... En büyük eğlencesi; "Zıp Zıp Zıp Zıplamak" şarkısıyla zıplayarak dans etmek. Bu Kaz kendi masalını anlatmak istiyor ama ünlü olmadığı için O'nu kimse dinlemiyor. Şarkı söylemeyi, zıplamayı ve dans etmeyi çok seviyor. Bu yüzden O'nu kimse durduramaz. ve karşınızda dünya zıplama rekorunu kırmaya çalışan Kırmızı Başlıklı Kaz!



Yazan / Yöneten: Dersu Yavuz Altun



Oynayanlar: Çağlar Tüfekçi, Öze Solak, Emre Işındağ, Refiye Genç, Kürşat Karaman



Yaş Gurubu: 3+