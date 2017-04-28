Kirli Havalı Keşan'da Doğalgaz Ateşi Sevinci

TÜRKİYE'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava kirliliğinin önlenmesi için GAZDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında doğalgaz yakma töreni düzenlendi.



Keşan'da, GAZDAŞ tarafından 15 Haziran 2016 tarihinde başlatılan altyapı çalışmalarında sona gelinmesi nedeniyle Aşağı Zaferiye Mahallesi Akar Sokak'taki istasyonda doğalgaz yakma töreni gerçekleştirildi. Törene Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Bülbül, Edirne Eski Valisi Dursun Ali Şahin, GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan ve davetliler katıldı.



Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, ilçede büyük oranda doğalgaz kullanımı başladığında temiz ve kaliteli bir enerjiye kavuşulacağını belirterek şunları söyledi:



"Bu da bölgemizdeki bazı sanayi kuruluşlarının ya da yeni açılacak sanayi kuruluşlarının hayata geçmesi anlamına gelecek. Şunu iyi biliyorum, 2020'li yıllarda burada fabrika sayısında da artış olacak. Bu bir harekettir, her hareket bereket olur. Hatırı sayılır bir doğalgaz pazarı oluştu. Bu birçok insana iş demektir. Ama bunun külfetinin akabinde biz hem temiz havaya kavuşacağız, hem de yeni işyerlerinin açılmasına zemin teşkil edecek."



Keşan Kaymakamı Nuri Özder, ilçede hava kirliliği sorununa en önemli çözüm olacak doğalgazın ilk ateşinin yanacağını ifade ederek, "Havamızın kirliliğini hepimiz burada yaşayarak biliyoruz. Bugün yakma töreniyle birlikte doğalgaz ilçeye yayılarak önemli bir sorun ortadan kalkacak" dedi.



Edirne Milletvekili Erdin Bircan da, Keşan'ın Avrupa standartlarından 3, ABD standartlarından ise 9 kat fazla kirli havaya sahip olduğuna dikkat çekerek, şehrin kirli havadan artık kurtulacağını söyledi.



Konuşmaların ardından alandaki sembolik ateş törenle yakıldı. GAZDAŞ'ın çalışmaları sonucunda altyapı çalışmalarında sona yaklaşılırken, tüm şehir geneline doğalgaz verilmesi amaçlanıyor. - Keşanedirne