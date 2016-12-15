Kırlangıç Fırtınası Ne Zaman Başlıyor? Kırlangıç Fırtınası Oyuncular Kimler?

Kırlangıç Fırtınası ne zaman başlıyor sorusunun cevabı haberimizde. Senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, yapımcılığını Limon Yapım'ın üstleniyor. Dizide Meltem Cumbul ise çocuğunu arayan bir anneyi oynayacak. Meltem Cumbul'un Fikret Kuşkan'la başrolü üstlendiği "Kırlangıç Fırtınası"nın ocak ayında yayına başlaması planlanıyor. Kırlangıçlar Fırtınası'nın reytingleri nasıl etkileyeceği ise merak konusu.

MELTEM CUMBUL KIRLANGIÇLAR FIRTINASI'NDA YER ALACAK MI?

Kırlangıçlar Fırtınası daha yayına girmeden dedikoduları başladı. Çocuk işçi çalıştırma koşulları konusunda çalışmalar yapan oyuncu ve Oyuncular Sendikası başkanı Meltem Cumbul, rol aldığı Kırlangıçlar Fırtınası dizisinde 1 yaş altı çocuk oyuncu olduğunu duyunca seti terk etti. Meltem Cumbul'un Fikret Kuşkan'la başrolü üstlendiği ve ocak ayında ekranlarda olması beklenen "Kırlangıç Fırtınası" dizisi setinde kriz yaşanıyor. Rol aldığı dizide 1 yaşın altında çocuk oyuncu olacağını öğrenen ünlü oyuncu, tepkisini ortaya sert koydu.

KARŞI ÇIKIYORDU, KENDİSİNİ BULDU

Başkanı olduğu Oyuncular Sendikası'nın "Bu Sette Çocuk Var" adlı kampanyasıyla çocuk oyuncu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapan Meltem Cumbul, senaryo gereği çekimlerde küçük bir bebeğin yer alması gerektiğini öğrenince seti terk etti. Dizi ekibinin Meltem Cumbul'u ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

ÇOCUK OYUNCU KOŞULLARI İÇİN SAVAŞIYOR

Çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyecek olan yönetmelik hâlâ çıkmadığı için çocuk işçi çalıştırma kuralları konusunda çalışmalar yapan Cumbul, böyle bir durumda çekimlere devam etmeyeceğini ekibe söyledi.

YAYIN TARİHİ MUALLAKTA

Meltem Cumbul'un Fikret Kuşkan ile başrolünü paylaştığı, senaryosunu Erkan Birgören ve Betül Yağsağan'ın yazdığı, yapımcılığını ise Limon Yapım'ın üstlendiği dizinin ne zaman yayında olacağı merak konusu oldu.