Kırlangıç Balığı Tezgahları Süslüyor

Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan kırlangıç balıkları tezgahta kilosu 45 liradan satışa sunuldu.



Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Kırlangıç balığı avcılığının ilerleyen günlerde de artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Fiyatının yüksek olması nedeniyle kırlangıç balıklarını genellikle otel ve restoranlar tercih ediyor. Hatta genelde il dışına yolluyoruz. Bu balığın çorbası, buğulaması ve şişi çok lezzetli oluyor" dedi.



Tezgahlarda büyüklüğüyle ve değişik yapısıyla boy gösteren kırlangıç balığı vatandaşlarında ilgisini çekiyor. - SİNOP