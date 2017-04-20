Kırkpınar'da Geleneksel Turizm Haftası Şenliği Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu tarafından Geleneksel Turizm Haftası Şenliği düzenlendi.



SAÜ Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli Bahçesi'nde düzenlenen şenliğe, Sapanca Kaymakamı Ali Ada, Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz, Kırkpınar Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Baysal, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Bu yıl 41. düzenlenen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, öğrenciler kurulan stantlarla Türkiye'nin yedi bölgesinin yöresel, tarihi ve turistik değerlerini tanıttı. Farklı yörelere ait yemeklerden örneklerin sunulduğu stantlarda renkli görüntüler oluştu. Aşçılık Programı öğrencileri de hazırladıkları birbirinden lezzetli ikramlarla davetlilerin beğenisini kazandı. Etkinlikte SAÜ Devlet Konservatuarı öğrencileri de müzik ve folklor performansları ile güne renk kattı.



Şenlikte konuşan Kırkpınar MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Baysal, etkinlikte emeği geçen ve destek veren öğrenci, akademik, idari personel ile kurumlara teşekkür etti.



Sapanca'nın bir turizm cenneti olduğunu söyleyen Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Yılmazer, "Turizm Haftası etkinleri kapsamında yapılan kutlamaların, Sapanca ilçemiz odak noktası olması bizim için sevindirici. Sapanca'da artan turizm faaliyetlerine kalifiye elmanlar ile desteklenmesinde Kırkpınar Turizm Meslek Yüksekokulumuz önemli katkı sağlıyor. Bugün burada yapılan etkinlikte emeği geçen akademisyen arkadaşlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi. Etkinliğin devamında, Kaymakam Ada, Belediye Başkanı Yılmazer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yorulmaz, Kırkpınar MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Baysal bölge stantlarını gezerek, öğrencilerden bilgi aldı. - SAKARYA