Kırklarelispor'dan Rektör Şengörür'e Ziyaret

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor'un Kulüp Başkanı Volkan Can, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında ziyaret etti.



Can, ziyarette, Kırklarelispor'un gelişmesine sunduğu katkılardan dolayı Şengörür'e teşekkür etti.



Kırklarelispor'un Trakya'nın tek profesyonel takımı olduğunu belirten Can, bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.



Şengörür ise Kırklarelispor'un kent için bir değer olduğunu ve bu değere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.



Üniversite olarak Kırklarelispor'a destek sunmaya devam edeceklerini bildiren Şengörür, takıma başarı diledi.