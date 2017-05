Kırklarelispor'da Ligde Kalma Mutluluğu

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, li·gde kalmanın mutluluğunu yaşıyor.



Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu BUGSAŞ Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiklerini anımsattı.



Karşılaşmada galip gelerek ligde de kalmayı başardıklarını belirten Can, bu sezon inişli çıkışlı bir dönem geçirdiklerini aktardı.



Can, Kırklarelispor'un hak ettiği yerlere gelebilmesi için mücadele verdiklerini ifade ederek, artık geçmişi unutarak, önlerine bakacaklarını kaydetti.



Gelecek sezona çok daha iyi hazırlanacaklarını vurgulayan Can, artık hedeflerinin çok daha yüksek olacağına dikkat çekti.



Can, kendilerine destek olan taraftarlara da teşekkür etti.