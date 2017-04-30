Kırklarelispor, Bugsaşspor'u Yendi Ligde Kaldı

Türkiye Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kırklarelispor ligde kalma mücadelesini kıl payı kazandı.



Türkiye Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'u son haftasında düşme hattında bulunan Kırklarelispor, son maçını yine kendisiyle birlikte düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Bugsaşspor'la oynadı. 35 puanla 16. sırada bulunan Kırklarelispor, ligin 34. haftasında 37 puanla 13. sırada bulunan Bugsaşspor'la karşılaştı. Kırklarelispor konuk olduğu Bugsaşspor'u 2-0 yenerek, 38 puanla 14. sıraya yerleşerek, ligde kalmayı başardı.



Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'da maçın ardından bir açıklamada bulunarak, "Tebrikler Kırklarelim. Deplasmanda Bugsaşspor'u 2-0 yenen Kırklarelisporumuz ligde kalmayı garantiledi" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ