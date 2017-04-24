Kırklarelispor'a Sınırsız Destek

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na takıma verdiği destek için teşekkür ederek plaket verdi.

Can, ayrıca Kesimoğlu'ndan Bugsaş Spor maçına taraftarların gelebilmesi konusunda yardımcı olması talebinde bulundu.

Kesimoğlu, Kırklarelisporlu taraftarlara müjdeli haberi vererek ''Başkanımız Volkan Can ile görüştük, bizim için hayati önem taşıyan bu maçta olmak isteyen tüm taraftarımızı, sayı sınırı olmaksızın Ankara'ya götüreceğiz. Şimdi söz sırası futbolcularımız ve teknik heyetimizde; biz üzerimize düşeni yapacağız, onlardan tek isteğimiz 3 puan''dedi.

