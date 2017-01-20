Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Şaylan Açıklaması

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, "Alpullu Şeker Fabrikası'nı çalıştırmak için 150 bin ton pancar ekim taahhüt edilmesi gerekiyor." dedi.



Şaylan, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, şeker pancarının bölge ekonomisi ve istihdamı açısından önemli bir tarım ürünü olduğunu söyledi.



Türkiye'de şeker fabrikalarının şeker ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra tarımın ve çiftçinin kalkındırılması amacıyla kurulduğunu anımsatan Şaylan, şeker pancarı tarımının gelişmesi sonucu dünyada şeker üretiminin önemli derecede arttığını belirtti.



Şeker pancarı ekim kotalarıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalar ile pancar ekiminin serbest bırakıldığını aktaran Şaylan, bölgede pancar üretimini yeniden arttırmak istediklerini kaydetti.



Alpullu Şeker Fabrikası'nın da kaderinin pancar üreticilerine bağlı olduğunu ifade eden Şaylan, "Alpullu Şeker Fabrikasını çalıştırmak için 150 bin ton ekim taahhüt edilmesi gerekiyor. Ekim kotalarıyla ilgili gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde pancar ekimi serbest bırakıldı. Pancar ekimi yapacak üreticilerin en geç 23 Ocak'a kadar Alpullu Şeker Fabrikası Bölge Şefliği'ne ya da çavuşlarına müracaatlarını yaparak taahhütte bulunmaları gerekiyor." diye konuştu.



Pancar üretiminin diğer hububat ürünlerine göre çiftçiye daha çok katma değer sağladığını anlatan Şaylan, şöyle devam etti:



"Çiftçiye mekanizasyonu gübreyi ve tarım ilacını kullanmayı öğreten şeker pancarı tarımı, çiftçiyi köy ve tarlaya bağlayarak ailenin bütün fertlerine iş imkanı sağlamakta, göçün önlenmesinde bölgesel gelişmişlik farkının azaltılmasında ve kırsal kesimin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Üretilen pancar taşımacılık, tarım alet ve makineleri başta olmak üzere birçok sanayinin gelişmesine, gübre ilaç gibi girdilerin kullanımı ile endüstriyel sektöre önemli katkılar sağlamaktadır."