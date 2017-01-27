Kırklareli Valisi Civelek'e Ziyaret

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü makamında kabul etti.



Vali Civelek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli Üniversitesinin gelişimi için gayret gösterdiklerini söyledi.



Şengörür de rektörlük görevine atanmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, görevini en iyi şekilde yapmak için çalışacağını aktardı.



Kırklareli Üniversitesinin her geçen gün büyüyerek geliştiğini anlatan Şengörür, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.