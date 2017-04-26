Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Karakuş, Makedonya'da "Yahya Kemal Beyatlı" Konulu Konferans...
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Yunus Emre Enstitüsü’nce yürütülen “Abide Şahsiyetler Projesi” kapsamında Türk edebiyatının önemli şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı konulu bir konferans verdi.
Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Yunus Emre Enstitüsü'nce yürütülen "Abide Şahsiyetler Projesi" kapsamında Türk edebiyatının önemli şairlerinden Yahya Kemal Beyatlı konulu bir konferans verdi.
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, Makedonya Üsküp Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen konferansta, Yahya Kemal Beyatlı'nın Türk edebiyatındaki önemine değinerek ünlü şairin kişiliğini Üsküp'te kazandığını ve Paris, İstanbul ve Üsküp'te geçirdiği hayatından ciltlerce kitap yazılabileceğini ifade etti.
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş, konferansın ardından gerçekleştirilen Yahya Kemal'in Üskübü adlı Türk çarşısı gezisinde ünlü şairi anlatTI. - KIRKLARELİ