Kırklareli Tartıştığı Adamı Bacaklarından Vurup Yaraladı

Tartıştığı adamı bacaklarından vurup yaraladı



KIRKLARELİ'nde Salim D. tartıştığı ve aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet olduğu belirtilen Zafer D.?yi bacaklarından silahla vurarak yaraladı. Silahlı saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralanan Zafer D., ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay, Karacaibrahim Mahallesi, Nushed Somay Caddesi üzerinde meydana geldi. Salim D. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen Zafer D. arasında tartışma çıktı. Salim D., belindeki silahla Zafer D.?nin üzerine ateş açtı. Bacaklarından yaralanan ve 'hiç bir alacağın yok benden' diye bağıran Zafer D. çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Silahlı saldırgan Salim D. ise gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede 9 adet boş kovan bulundu. Alacak-verecek konusu nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.