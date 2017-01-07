Kırklareli Sgk Müdürlüğünün Hizmetleri

Kırklareli Sosyal Güvenlik Güvenlik (SGK) Müdürü Tahsin Halcı, emeklilik talebinde bulunan malul, muhtaç, şehit yakını ve sağlık sorunları olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, emeklilik belgelerini teslim etti.



Halcı, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkmakta güçlü yaşayan vatandaşlardan Gülçin Ayda ile Kamile Aktoprak'ı evlerinde ziyaret ederek, emeklilik belgelerini verdi.



Vatandaşlar ile sohbet eden Halcı, uygulamanın herkes tarafından beğeniyle karşılandığını belirtti.



Uygulamanın devam edeceğini anlatan Halcı, "Bundan sonra hastalık, malullük, muhtaçlık gibi nedenlerle zor durumda olan vatandaşlarımıza mümkün olduğunca evlerinde ulaşmaya çalışacağız. Hayatlarında bir defa yaşadıkları emekli olma sevinçlerini paylaşarak bir nebze de olsa sıkıntılarını hafifleteceğiz." diye konuştu.



Vatandaşlardan Ayda da hizmetin yerinde olduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.