Kırklareli Şehidinin İsmini Yaşatacak

Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyelerinin önergesi ile şehidin ismi yaşadığı evin sokağına verilecek. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, verilen önergeyi ilk Belediye Meclis toplantısında hayata geçirmek istediklerini söyledi.
Kesimoğlu'' Cumhuriyet Halk Partili Meclis üyelerimiz şehidimizin ismini yaşatmak adına evinin sokağına P.Üçvş. Göktan Özüpek isminin verilmesini önerge olarak sundular. İlk belediye Meclis toplantımızda bunu değerlendirerek hayata geçirmek istiyoruz. Şehidimiz P.Üçvş. Göktan Özüpek'in ismini sonsuza kadar Kırklareli'nde yaşatacağız" dedi.