Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kıkrlareli Halk Sağlığı Müdürlüğünce aile hekimleri ve sağlık elemanları çocukluk çağı taramaları hakkında bilgilendirildi.



Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında Devlet Hastanesinde görevli Opr. Dr. Yusuf Türkyılmaz tarafından hekimlere görme taraması programı ve gelişimsel kalça displazisi programı hakkında bilgiler verildi.



Toplantının ardından Türkyılmaz'a plaket takdim edildi.



- Okul kantini personeline eğitim



Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, okul kanti·n personeline hijyen eğitimi verildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitimde Veteriner Hekim Egemen Atılgan, okul kantinlerinde hijyenin çok önemli olduğunu söyledi.



Okul kantinlerinin belirli aralıklarda denetlendiğini belirten Atılgan, öğrencilerin kantinde en güvenilir ürünlere ulaşması gerektiğini kaydetti.



Atılgan, kantin denetimlerinde özellikle hijyen kurallarını kontrol ettiklerini sözlerine ekledi.