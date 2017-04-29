Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal'ı makamında kabul etti.



İlçe Müftüsü Uysal, Kaymakam Kaya'nın Kutlu Doğum Haftası'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.



Kaymakamlık personelini de ziyaret eden Uysal, çiçek takdim etti.



Uluslararası Çocuk Şenliği



Lüleburgaz Belediyesi, 26. Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında fidan dikim ve uçurtma etkinliği düzenledi.



Belediye ağaçlandırma alanında gerçekleşen etkinlikte 50 çam fidanı dikildi.



Etkinlikte öğrenciler, kendileri için hazırlanan uçurtmaları uçurdu.



Etkinliğe, Lüleburgaz Belediye Başkan yardımcıları Kevser Özkan, Necmi İnci, Emrullah Efendi Ortaokulu öğrencileri, veliler ve belediye personeli katıldı.