Kırklareli'nden Kısa Kısa
Lüleburgaz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında çocuk maratonu düzenlendi.
Lüleburgaz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında çocuk maratonu düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Lüleburgaz Belediyesi iş birliğinde 8 Kasım Stadı'nda düzenlenen maratonda konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cihan Erdem, çocukaların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Bu maratonda kimsenin kaybetmeyeceğini belirten Erdem, spor yapan bir insanın her zaman dirençli ve çevik olduğunu kaydetti.
Erdem, maratonun ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.
23 Nisan resim sergisi
Lüleburgaz Belediyesi 26. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinlikleri kapsamında resim sergisi açıldı.
Belediye binası fuaye alanında gerçekleşen sergi açılışına Belediye Başkanı Emin Halebak da katıldı.
Çocuklar eşliğinde kurdelesi kesilen sergiyi Başkan Halebak ve beraberindekiler yapılan resimleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.