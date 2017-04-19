Kırklareli'nden Kısa Kısa

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce kadın çiftçiler bilgilendirildi.



Lüleburgaz ilçesinin Ertuğrul köyünde bir kahvehanede düzenlenen eğitimde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Funda Eylem Özel tarafından çiftçilere bilgiler verildi.



Özel, burada yaptığı konuşmada, kadın çiftçileri önemsediklerini söyledi.



Her başarılı erkeğin arkasında bir kadının olduğunu belirten Özel, kadın çiftçilerin bilinçlenmesi ve desteklemelerden faydalanması gerektiğini kaydetti.



Süt hijyeni eğitimi



Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, süt işletmeleri personeline eğitim verildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasında düzenlenen eğitimde, Gıda ve Yem Şubesinde görevli Reşat Doğan tarafından çiğ sütün taşınmasında dikkat edilecek hususlar, süt toplama ve nakliyesinde kullanılan alet ekipman özellikleri ve temizlenmesi gibi konularda bilgiler aktarıldı.



Eğitim sonunda katılımcılara yönelik değerlendirme sınavı yapıldı.



Sınav sonrası başarılı olan kursiyerlere belge verileceği bildirildi.