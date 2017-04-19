Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, 8 Kasım Ortaokulu'nun spor takımlarını makamında kabul etti.



Başkan Halebak, ziyarette yaptığı konuşmada, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.



Sporcuların her zaman yanında olduklarını ifade eden Halebak, başarılı okul takımlarının Lüleburgaz'dan çıkmasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.



Halebak, belediye olarak tüm okulların spor takımlarını desteklemeye devam edeceğini kaydetti.



8 Kasım Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Dülger ise, Kırklareli ve bölge grup müsabakalarına katılmalarında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Halebak'a teşekkür etti.



- Öğrencilere tarihi gezi



Lüleburgaz'ın tarihi, düzenlenen gezi ile öğrencilere anlatıldı.



Kocasinan İlkokulu Müdürlüğünce düzenlenen gezide, araştırmacı ve koleksiyoner Mustafa Gültekin tarafından öğrencilere ilçenin tarihi yerleri gezdirilerek bilgiler verildi.



Öğrencilere, Sokullu Mehmet Paşa Camisi, Zindan Baba Türbesi, Kubbeler altı ve Sokullu Külliyesi gezdirildi.



Gültekin, ilçenin geçmiş tarihinin önemli olduğunu belirtti.



Öğrencilere tarihi sevdirmek istediklerini aktaran Gültekin, yaşadıkları bölgenin tarihini bilmeleri gerektiğini ifade etti.



Verimli bir gezi olduğunu bildiren Gültekin, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen okul yönetimine teşekkür etti.