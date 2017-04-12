Kırklareli'nden Kısa Kısa

Lüleburgaz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü kapsamında mevlit okutuldu.



Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde okutulan mevlite emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlitte, şehit olan ve görevi başındaki polisler için dua edildi.



Mevlitin ardından cami avlusunda gül suyu ve lokum ikram edildi.



Anaokulu öğrencilerinden ziyaret



Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Ali Koca, anaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.



Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü kapsamında Koca'yı ziyaret eden öğrencilere İlçe Emniyet Müdürlüğü binasını gezdirilerek, emniyet teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında bilgiler verildi.



Anaokulu müdürü Duygu Peran, ziyarette yaptığı konuşmada, Polis Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle görev yaptığını söyledi.



Polis Teşkilatının gece gündüz canla başla çalıştığını ifade eden Peran, polisi çocuklara tanıtmak ve günlerini kutlamak için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.



Peran, Türk polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünün kutlu olmasını temenni etti.