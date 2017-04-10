Kırklareli'nden Kısa Kısa

Pınarhisar Devlet Hastanesinde hastalara ve sağlık çalışanlarına kanserde erken teşhisin öneminin yer aldığı broşürler dağıtıldı.



Hastane içinde açılan stantta, vatandaşlara kanser hakkında bilgiler verildi ve 500 broşür dağıtıldı.



KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret



Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür'e ziyaretler sürüyor.



Şengörür'ü, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Denktaş ve Yrd. Doç. Dr. Muhammet Server Fırat ziyaret etti.



Şengörür, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görevini en iyi şekilde yapmak için çaba harcayacağını söyledi.



Üniversitenin her geçen yıl daha da gelişip büyüdüğünü belirten Şengörür, Kırklareli'nin üniversite kenti olması için gayret gösterdiklerini ifade etti.